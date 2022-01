Açores com 51 novos casos nas últimas 24 horas

Em São Miguel, a totalidade dos casos decorre de transmissão comunitária.

Assim, no concelho de Ponta Delgada foram registados 24 novos casos (oito nos Arrifes, dois em São Pedro, dois em São José, quatro no Livramento, quatro nas Capelas e quatro em São Roque).

No concelho da Ribeira Grande há sete novos casos (um no Pico da Pedra, dois em Rabo de Peixe, dois na Ribeirinha, um na Ribeira Seca e um nas Calhetas).

No concelho da Lagoa há seis novos casos (um em Nossa Senhora do Rosário, um na Ribeira Chã, um em Santa Cruz e três no Cabouco)

No concelho de Vila Franca do Campo há um caso, em São Pedro.

Na Terceira há sete novos casos, sendo quatro no concelho da Praia da Vitória (um em Santa Cruz, dois nas Lajes e um na Fonte do Bastardo); e três no concelho de Angra do Heroísmo (um nas Cinco Ribeiras, um na Terra Chã e um em São Mateus da Calheta).

No Pico há registo de quatro novos casos, no concelho da Madalena.

Nas Flores há um novo caso na Fajã Grande, concelho das Lajes.

Em São Jorge foi também registado um novo caso no Norte Grande (Neves).





A Autoridade de Saúde Regional refere que surgiu uma nova uma cadeia de transmissão local primária, entre os concelhos de Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, cuja origem está em investigação.