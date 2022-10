Açores com 5.669 desempregados inscritos em agosto, 70% em São Miguel

Num comunicado publicado no portal do executivo na internet, a secretaria da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego avança que existiam 5.669 desempregados inscritos na região no final de agosto.

Naquele mês, “foram satisfeitas mais 202 ofertas de emprego, que se refletiram na colocação de 225 açorianos no mercado de trabalho”.

“Os dados estatísticos indicam uma diminuição de 12,27% nos inscritos à procura de primeiro e novo emprego em agosto, face ao período homólogo e uma descida de 2,41% em relação ao mês anterior, ou seja, julho”, destaca o governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

Por ilha, cerca de 70,07% dos desempregados da região estão na ilha de São Miguel, 16,69% na Terceira, 3,76% no Pico, 2,79% no Faial, 2,19% em São Jorge, 1,69% na Graciosa, 1,55% em Santa Maria, 1,18% nas Flores e 0,09% no Corvo.

“Os concelhos, em agosto, de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória representavam 64,30% da totalidade dos desempregados registados nos Açores”, acrescenta o executivo.

O Governo dos Açores revela ainda que em agosto existiam 3.032 pessoas nos programas de inserção socioprofissional: 1.472 homens e 1.560 mulheres.