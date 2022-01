Açores com 45 novos casos e 33 recuperados

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, no Pico, foram diagnosticados dois casos, nas Bandeiras, concelho da Madalena, decorrentes de rastreio à chegada a não residentes.





Em Santa Maria há um novo caso, em Vila do Porto, referente a um não residente, com análise positiva no rastreio de 6º dia.





Na Terceira foi igualmente registado um novo caso, na freguesia de Porto Judeu, concelho de Angra do Heroísmo, de um residente, com análise positiva no rastreio de 6º dia





Em São Miguel, todos os casos registados decorrem de transmissão comunitária.





Assim, no concelho da Ribeira Grande há sete novos casos (dois na Ribeirinha e um no Pico da Pedra, um em Rabo de Peixe, um na Matriz, um na Conceição e um em Santa Bárbara).





No concelho de Ponta Delgada há 10 novos casos (cinco nos Arrifes, dois na Covoada, dois em São Sebastião e um nas Sete Cidades).





No concelho da Lagoa há 24 novos casos (seis em Água de Pau, oito no Rosário, nove em Santa Cruz e um na Ribeira Chã).





Também nas últimas 24 horas foram registadas 33 recuperações, sendo 31 na ilha de São Miguel (12 na Lagoa, nove na Ribeira Grande, nove em Ponta Delgada e uma em Vila Franca do Campo); e duas na Graciosa (Santa Cruz).





À data de hoje estão internados seis doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, nenhum em UCI.





O arquipélago conta presentemente com 312 casos positivos ativos, sendo 295 em São Miguel, seis na Terceira, cinco no Pico, dois no Faial, dois em São Jorge, um nas Flores e um em Santa Maria.





Estão ativas no arquipélago duas cadeias de transmissão local primária, uma no Faial e outra no Pico.