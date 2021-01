Açores com 31 novos casos e total de 460 positivos ativos

Os 31 novos casos foram registados, diz a autoridade, no seguimento de 1.333 análises feitas nos laboratórios de referência da região e em entidades privadas.

Destes, 29 foram detetados em São Miguel e dois na ilha Terceira.

No período em análise, recuperaram da doença 75 pessoas.

Existem presentemente 460 casos positivos ativos na região, sendo 380 em São Miguel, 57 na Terceira, 17 no Faial, quatro no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje nos Açores 3.647 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 26 mortes e 3.060 recuperações.

A covid-19 já matou em Portugal 12.179 pessoas dos 711.081 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.