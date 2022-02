Açores com 24 novos casos positivos em 4 ilhas e 16 recuperações

Por concelhos, em São Miguel foram registados 13 casos no concelho de Ponta Delgada, dois no concelho da Lagoa e dois no concelho da Ribeira Grande.

Em Santa Maria os quatro casos registados correspondem ao concelho de Vila do Porto, em São Jorge há um caso no concelho de Velas e outro no concelho da Calheta, e a Terceira regista um novo caso no concelho de Angra do Heroísmo.

À data de hoje há três doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 16 recuperações.

O arquipélago regista presentemente 179 casos positivos ativos, sendo 148 em São Miguel, 15 na Terceira, 10 no Faial, quatro em Santa Maria e dois em São Jorge.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 5 de novembro, foram vacinadas nos Açores 174.532 pessoas com a primeira dose (73,7 por cento) e 197.297 com a vacinação completa (83,4 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.