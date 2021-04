Açores com 21 novos casos nas últimas 24 horas

Assim, o concelho da Ribeira Grande regista cinco novos casos (três em Rabo de Peixe, um nas Calhetas e um na Ribeirinha).





O concelho de Ponta Delgada regista nove casos (três no Livramento, dois em São José, dois na Fajã de Cima, um nos Fenais da Luz e um em São Pedro).





O concelho da Lagoa regista seis casos (três em Santa Cruz, dois no Rosário e um em Água de Pau).





No concelho de Vila Franca do Campo há um novo caso em São Pedro.





No mesmo período, duas pessoas recuperaram da doença, sendo uma na Ribeirinha, da ilha Terceira, e outra em Santa Cruz das Flores.





Estão agora internados 13 doentes, sendo 12 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com cinco doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos.





Em vigilância ativa estão 1.280 pessoas.





Permanece ativa uma cadeia de transmissão local na Terceira.





À data de hoje a Região conta com 284 casos positivos ativos, sendo 269 em São Miguel, sete na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.823 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.387 pessoas e 31 pessoas faleceram.