Açores com 2063 novos casos positivos e um óbito na última semana

De acordo com o boletim semanal da Autoridade de Saúde Regional, São Miguel registou 1124 novos casos, Santa Maria 131, Terceira 722, Graciosa 62, São Jorge 78, Pico 237, Faial 219 e Flores 30.





O comunicado reporta um óbito na ilha Terceira.





Em termos de internamentos, há 16 pessoas internadas, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santos em Ponta Delgada; cinco no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e cinco no Hospital da Horta, no Faial. Não se encontra nenhuma pessoa em cuidados intensivos.





O boletim adianta que houve 2243 recuperações.





O arquipélago tem atualmente 2434 casos ativos positivos, sendo 89 em Santa Maria, 1087 em São Miguel, 734 na Terceira, 54 na Graciosa, 71 em São Jorge, 192 no Pico, 184 no Faial e 23 nas Flores.