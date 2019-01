Açores com 200 médicos internos em 2019 no Serviço Regional de Saúde

Os Açores vão contar em 2019 com mais de duas centenas de médicos internos, somando os 80 que agora iniciam a sua formação aos 128 que já se encontram nesta situação, foi hoje anunciado.





Dos 80 internos que iniciam agora a sua formação nas unidades de saúde dos Açores, 46 estão em formação geral (antigo ano comum) e 34 em formação específica (especialidades médicas), segundo uma nota de imprensa do Governo dos Açores.

No Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foram colocados 33 médicos em formação geral e 15 em formação específica, enquanto no Hospital de Santo Espírito, na ilha Terceira, 11 jovens médicos iniciam a formação geral e 14 a formação específica.

No caso do Hospital da Horta, na ilha do Faial, vão ser recebidos seis médicos, dos quais dois em formação geral e quatro em formação específica.

Na formação específica estão 13 internos em Medicina Geral e Familiar e um em Saúde Pública.

Segundo a mesma nota, dos internos em Medicina Geral e Familiar, seis são recebidos pela Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, três pela Unidade de Saúde de Ilha da Terceira, três pela Unidade de Saúde de Ilha do Faial e um pela Unidade de Saúde de Ilha do Pico.

Para o secretário regional da Saúde, os Açores, em geral, e o Serviço Regional de Saúde, em particular, “dispõem de desafios e de oportunidades características da insularidade que permitirão, além das competências profissionais, o desenvolvimento de competências pessoais distintas de qualquer outro local a nível nacional”.

Numa carta enviada aos médicos internos, Rui Luís manifestou a confiança de que os Açores “sejam mais do que um local de formação temporária, consistindo num local ideal para viver e trabalhar com qualidade”.

O governante adiantou que estes profissionais poderão contar com o empenho do Serviço Regional de Saúde para que isso aconteça.