Açores com 17 novos casos e 30 recuperações

Na Terceira, o caso diagnosticado refere-se a um recluso transferido de São Miguel para a Terceira, que testou positivo ao 6.º dia na Cadeia de Angra do Heroísmo, onde estava em isolamento.





Em São Miguel, todos os novos casos resultam de transmissão comunitária, sendo oito no concelho da Ribeira Grande (cinco em Rabo de Peixe, dois nas Calhetas e um na Matriz); cinco no concelho de Ponta Delgada (Livramento, São Roque, Fajã de Baixo, Covoada e São Vicente Ferreira, registam um caso cada); um em Vila Franca do Campo, na freguesia de São Miguel; um no concelho da Lagoa, na freguesia de Água de Pau e um no concelho do Nordeste, na freguesia da Achadinha.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 30 recuperações, todas em São Miguel, sendo oito na Lagoa, seis em Ponta Delgada, cinco na Ribeira Grande, 10 em Vila Franca do Campo e uma no Nordeste.





A Autoridade de Saúde Regional indica que verificou-se a saída da Região um caso positivo, de um não residente, que se encontrava na freguesia do Nordeste, em São Miguel.





Estão agora internados nove doentes, sendo oito no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com quatro doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos.





Em vigilância ativa estão 1.288 pessoas.





Estão ativas duas cadeias de transmissão, uma na Terceira e outra partilhada entre São Miguel e a Terceira.

À data de hoje a Região conta com 292 casos positivos ativos, sendo 276 em São Miguel, oito na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores.