Açores com 16 novos casos e 30 recuperações

Em São Miguel, 14 casos resultam de transmissão comunitária, e um refere-se ao rastreio a residente, para viagem interilhas, entre São Miguel e Santa Maria. Assim, o concelho da Ribeira Grande regista seis casos, em Rabo de Peixe, o concelho de Ponta Delgada regista dois casos (um em São Roque e um na Covoada) o concelho da Lagoa regista quatro casos, em Santa Cruz, e o concelho do Nordeste regista três casos (um na Salga e dois na Vila do Nordeste).

Nas Flores, o caso agora diagnosticado refere-se a um viajante, residente em Santa Cruz com teste positivo ao 12.º dia, após viagem a São Miguel.

No mesmo período, 30 pessoas recuperaram da doença em São Miguel.

Estão agora internados 10 doentes, sendo nove no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com três doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos. Em vigilância ativa estão 1.280 pessoas.

À data de hoje a Região conta com 265 casos positivos ativos, sendo 248 em São Miguel, oito na Terceira, sete em Santa Maria e dois nas Flores. Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.802 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.385 pessoas. Faleceram 31, saíram do arquipélago 78 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

Permanece ativa uma cadeia de transmissão local na Terceira. Foram extintas até ao presente 199 cadeias de transmissão.