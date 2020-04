Açores com 109 casos positivos ativos, 9 óbitos e 20 recuperados

De acordo com a Autoridade de Saúde Regional, à data de ontem, 22 de abril, existiam na Região 1.045 casos suspeitos de coronavírus a aguardar resultados. Destes, 361 revelaram-se negativos: 69 de Santa Maria, 137 de São Miguel, 120 da Terceira, 11 da Graciosa, 4 de São Jorge, 7 do Pico, 9 do Faial, 3 das Flores e 1 do Corvo. 684 aguardam ainda resultados: 3 de Santa Maria e 250 de São Miguel, 363 da Terceira, 12 da Graciosa, 1 de São Jorge, 40 do Pico, 14 do Faial e 1 das Flores.



Até às 00H00 desta quinta-feira, deram entrada 319 novos casos suspeitos, dos quais 131 testaram já negativo: 130 de São Miguel e 1 da Terceira. 188 aguardam ainda por resultado: 3 de Santa Maria, 153 de São Miguel, 19 da Terceira, 3 de São Jorge, 4 do Pico e 6 do Faial.



À data de hoje, 872 aguardam resultados e existem 109 casos positivos ativos de Covid-19: 82 em São Miguel (24 de Ponta Delgada, 8 na Povoação, 6 na Ribeira Grande, 42 no Nordeste, 1 na Lagoa e 1 em Vila Franca do Campo); 5 na Terceira (2 em Angra do Heroísmo e 3 na Praia da Vitória); 9 no Pico (4 na Madalena e 5 em São Roque); 3 em São Jorge (2 nas Velas e 1 na Calheta); 5 no Faial e 5 na Graciosa.



Estão 40 utentes internados em unidades de saúde na Região: 22 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (1 em cuidados intensivos); 4 no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (2 em cuidados intensivos); 2 no Hospital da Horta e 12 no centro de saúde do Nordeste.



69 pessoas com infeção permanecem em isolamento domiciliário.



Nas últimas 24 horas registou-se um novo caso de recuperação de infeção por coronavírus, de uma mulher de 59 anos, que se encontrava em contexto domiciliário na ilha de São Miguel. Há a lamentar um óbito de uma paciente de 80 anos, que se encontrava na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Ponta Delgada.



A Autoridade de Saúde Regional mantém neste momento 2.064 vigilâncias ativas, sendo 673 provenientes da Linha de Saúde Açores e 1.391 resultantes do trabalho das Delegações de Saúde.



Desde o início do surto há registo de 5.625 casos suspeitos nos Açores, dos quais 4.615 se revelaram negativos, 109 encontram-se positivos ativos, 20 recuperaram, há 9 óbitos a lamentar e 872 pacientes aguardam recolha biológica e/ou resultado de análise laboratorial.