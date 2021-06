Açores apresentam Planos Agroprodutivos Sectoriais até final do ano

Numa nota enviada hoje às redações, a secretaria esclarece que, para o efeito, "estão constituídos vários grupos de trabalho no âmbito de algumas temáticas da agropecuária regional”, com vista a estabelecer uma estratégia agroprodutiva em consonância com as nove ilhas da Região".

Essa concertação entre todas as ilhas, adianta o secretário regional da tutela, António Ventura, visa “melhorar o autoabastecimento alimentar, aumentar a exportação, criar emprego, combater o envelhecimento humano e fixar jovens”.

Segundo António Ventura, citado no comunicado, pretende-se também “promover a naturalidade da terra, melhorar o conteúdo nutricional dos alimentos, garantir o bem-estar animal e assegurar a sustentabilidade dos recursos produtivos, como o solo e a água”.

De acordo com o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, os grupos de trabalho serão constituídos por "técnicos da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, por técnicos da Federação Agrícola dos Açores, por professores da Universidade dos Açores e por personalidades reconhecidas para os fins agrotemáticos indicados".

O responsável pela pasta da Agricultura apela a uma participação genérica da sociedade açoriana nesses planos estratégicos - que irão definir a agroprodução para os próximos anos -, com recurso a “ideias, propostas e sugestões” para se construir uma “orientação agroprodutiva devidamente assente na realidade de cada um dos nove territórios” dos Açores,

Para o governante, a agroruralidade poder assumir-se como “um dos motores da recuperação económica dos Açores”.