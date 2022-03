Açores apoiaram famílias e trabalhadores em mais de 1,5 ME este ano

Numa nota enviada às redações, o vice-presidente do Governo Regional sustenta que, “numa fase de verdadeira emergência", foram criadas "medidas excecionais para garantir uma proteção social firme e salvaguardar direitos sociais na região”.

Para Artur Lima, citado na nota, o Governo Regional “centrou os seus esforços no apoio às famílias açorianas e aos trabalhadores”, de modo a que estes “pudessem ultrapassar as dificuldades provocadas pela pandemia”.

Os apoios extraordinários durante este ano foram concedidos através do Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA.

"Quanto aos apoios concedidos durante o corrente ano, salienta-se que, ao abrigo do Complemento de Apoio Covid-19, apoiou-se agregados familiares no montante de 30 mil euros e unidades hoteleiras ou similares no valor de 75 mil euros", lê-se na nota.

Através do Complemento Regional aos Trabalhadores abrangidos pelo regime de ‘lay-off’ simplificado "foram apoiadas 772 pessoas singulares/agregados familiares no montante de cerca de 102 mil euros", acrescenta.

Por via do Complemento Açoriano de Apoio aos Trabalhadores Independentes "beneficiaram 1.093 açorianos, tendo sido despendidos 380 mil euros" e "foram já apoiados nove profissionais de informação turística, no montante total de 26 mil euros".

Relativamente ao apoio criado pelo Governo Regional para proteger os rendimentos dos pais que ficassem em casa, aquando do encerramento dos estabelecimentos de ensino, "foram pagos 893 mil euros, tendo esta verba sido destinada a apoiar 1.309 beneficiários".

Já a campanha de monitorização de bem-estar dos idosos residentes nos Açores, criada para acompanhar as necessidades de apoio e sensibilizar para as medidas de autoproteção sanitária, "alcançou 10.817 idosos, tendo sido contabilizadas 399 situações em que foi necessário providenciar apoio", refere ainda a nota do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A Vice-Presidência do Governo assegura ainda que "estará atenta ao impacto social da pandemia" de covid-19, pelo que "estes apoios serão acionados sempre que se justificar".

A região tem atualmente 285 casos ativos, sendo 225 em São Miguel, 47 na Terceira, quatro no Faial, quatro no Pico, dois no Corvo, dois nas Flores e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia, os Açores contabilizam 10.404 casos de covid-19, 9.883 recuperados e 48 mortes.