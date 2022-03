Açores abriram mais 50 vagas em creches em 2021 e preveem novo aumento em 2022

“Temos previsto, para 2022, um aumento significativo do número de vagas em creches e jardins de infância”, avançou o vice-presidente do executivo açoriano, Artur Lima, que tutela a área da Solidariedade Social, acrescentando que, em 2021, houve um aumento de 50 vagas.

O governante falava, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração das obras de requalificação da creche “O Carrocel”, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Na cerimónia, Artur Lima disse ser “essencial aumentar as taxas de cobertura de respostas sociais dirigidas a crianças e jovens em todo o arquipélago”, apesar da evolução já registada.

“Se em 2020, na região, a taxa efetiva de cobertura de creche era de 40,9%, em 2021 aumentou para 43,2%. No caso da Terceira, esta taxa passou de 48,7%, em 2020, para 50,5%, em 2021”, revelou.

O titular da pasta da Solidariedade Social salientou que estes números estão “em linha com as metas estabelecidas pela União Europeia”, mas reforçou que o executivo açoriano pretende “aumentar ainda mais” a taxa de cobertura de creches em todo o arquipélago.

Questionado sobre as metas que o executivo açoriano pretende atingir, Artur Lima disse que o objetivo é “não haver listas de espera”.

O governante destacou ainda a isenção do pagamento de mensalidades de creches até ao 13.º escalão, que vai permitir, em 2022, uma poupança “de cerca de dois milhões de euros” às famílias.

“Este ano, já aumentámos 50 vagas em creches, o que é fundamental. Além da isenção [de mensalidades], aumentar o número de vagas permite uma extraordinária liberdade às famílias para conciliarem a vida profissional com a vida familiar”, sublinhou.

A obra inaugurada, suportada na íntegra pelo executivo açoriano, representou um “investimento global de mais de um milhão de euros”.

Segundo o presidente da Associação dos Funcionários da Administração Regional da Ilha Terceira (AFARIT), Vítor Brasil, as antigas instalações, já com 34 anos, não cumpriam as normas de segurança exigidas.

“O que nos preocupava mais era a segurança, as condições de trabalho para os colaboradores, de desenvolvimento das crianças e as questões relacionadas com a dimensão do espaço”, adiantou, em declarações aos jornalistas.

A creche e jardim de infância tem capacidade para acolher 110 crianças, tendo registado “uma redução relativamente pequena, na ordem dos 10 a 15%”, nas vagas anteriormente existentes.

“Ao longo dos últimos anos temos sempre lista de espera nas salas todas”, afirmou Vítor Brasil, justificando a redução de vagas com questões de segurança.