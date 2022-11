Ação de limpeza no Porto dos Carneiros dia 16 de novembro

Com o mote “Mergulhe neste desafio” esta ação consistirá numa limpeza daquela zona, não só a nível subaquático, como também do talude sobranceiro à mesma.



O Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL) contará com o apoio da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, do CALAG e do Clube EcoTrilhos, com a prática de rappel na limpeza do talude, assim como do Clube Náutico da Lagoa através da utilização de barco e canoas para procurar detritos no mar, sendo que todos os resíduos retirados serão posteriormente triados com destino final adequado.