Abertas inscrições para o programa “Biblioteca ao Domicílio”

A Câmara Municipal da Madalena, na ilha do Pico, abriu as inscrições para o programa “Biblioteca ao Domicílio”, um projeto inovador da autarquia que alia a promoção do livro e da leitura ao combate à exclusão social e à solidão.

Segundo nota de imprensa, este projeto teve início em abril de 2017 e mensalmente, técnicos da Biblioteca Municipal da Madalena, visitam os idosos, pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, entregando-lhes as suas obras preferidas, de acordo com um inquérito realizado previamente.





Decorrente de um importante trabalho em rede com o gabinete de Ação Social da autarquia, o projeto conta com cerca de uma dezenas de seniores de todas as freguesias, “muitos deles a viver sozinhos e que encontram nos livros um refúgio para os problemas quotidianos, em cada obra um amigo, colmatando a solidão”, diz a nota.