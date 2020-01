Abertas inscrições para Cursos de Nadadores Salvadores em Ponta Delgada

Os cursos decorrerão de 18 de março a 22 de abril, em 31 sessões (150 horas de segunda-feira a sábado, mais testes de admissão), em horário a acordar com os alunos, com uma carga mínima horária de 5 horas diárias. O exame final será realizado a 23 de abril de 2020 em horário laboral, a determinar pelo Instituto de Socorros a Náufragos, explica nota de imprensa.

As aulas realizam-se no Complexo Desportivo das Laranjeiras e na sala de formação da Escola Secundária das Laranjeiras, existindo aos sábados no mínimo três aulas numa praia, com deslocações por conta do formando.

O exame de admissão será a 18 de março de 2020, sendo os inscritos informados no dia seguinte à data limite de inscrição, do local e horário do exame, 16 de março.

A inscrição deverá ser efetuada em formulário online, disponível na área "Centro de Formação" em www.fepons.org. Caso existam quaisquer dúvidas, as mesmas devem ser colocadas via e-mail (fepons@fepons.org).

Para aceder à ficha de informações do curso e inscrições, todos os interessados devem aceder ao seguinte link: