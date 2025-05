Abertas candidaturas à medida 4 do PRORURAL+

Estão abertas, até ao próximo dia 30 de agosto, as candidaturas para apoio à transformação, comercialização e desenvolvimento de produtos agrícolas, para o setor de Indústrias do leite e derivados, do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores 2014-2020 (PRORURAL+), no que respeita à medida 4 - Investimentos em Ativos Físicos.

Segundo nota de imprensa do Governo dos Açores, a apresentação dos pedidos de apoio serão efetuados através de submissão eletrónica do formulário disponível no portal do PRORURAL+, sendo a “autenticação dos mesmos realizada através de código de identificação atribuído para o efeito, considerando-se a data de apresentação do pedido de apoio a data da última submissão eletrónica”.

A dotação orçamental para o presente aviso é de “cinco milhões de euros de despesa pública, a que corresponde a uma contribuição FEADER de 4.250.000 euros”, adianta o executivo regional.

Os objetivos deste apoio passam por “promover a modernização do setor agroalimentar açoriano, acentuando o reforço da valorização das suas produções e dando bases de sustentabilidade ao tecido produtivo regional”, refere o Governo dos Açores.

A nota informativa acrescentando que este apoios visam também “contribuir para uma redução dos efeitos negativos da atividade produtiva sobre o ambiente, nomeadamente através do processo de modernização das produções e equipamentos e capacitação das empresas do setor agrícola e alimentar, através do aumento da eficiência das atividades produtivas, promovendo a incorporação de sistemas de qualidade como incentivos à utilização de energias alternativas”. Toda a documentação para a candidatura pode ser consultada em https://proruralmais.azores.gov.pt/.