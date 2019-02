À venda últimos bilhetes para o Carnaval no Teatro

Estão à venda os últimos bilhetes para o Baile de Máscaras do Teatro Micaelense, que se realiza no próximo dia 2 de março.

A folia carnavalesca regressa ao Teatro Micaelense, com mais uma edição do Baile de Máscaras, organizado em parceria com a RC Eventos.







Diz nota de imprensa que o Baile volta o oferecer prémios às fantasias mais criativas. O primeiro prémio é um fim de semana para duas pessoas no Terra Nostra Garden; o 2º é um passeio de dolphin & whale watching, para duas pessoas, oferecido pela Futurismo; o 3º prémio é um jantar de degustação para duas, no restaurante Otaka.



A animar a baile estarão Pingo Grapiúna, a dupla de DJs Funky Gangster, Stereo Mode, Romeu Bairos Trio.