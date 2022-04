A um mês das diretas, só 35 mil militantes têm as quotas em dia

O prazo limite para pagar as quotas termina no dia 10 de maio e, tal como habitualmente, quatro distritais concentram a maioria das quotas pagas: Porto, Braga, Lisboa (Área Metropolitana) e Aveiro, por esta ordem.

De acordo com o site do PSD, são 35.340 os militantes do PSD com quotas válidas, cerca de 40% do total de militantes ativos do partido (que pagaram pelo menos uma quota nos últimos dois anos) e que são 85.515.

Até agora, apresentaram-se como candidatos para as diretas de 28 de maio o antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro e o antigo vice-presidente do partido Jorge Moreira Silva, terminando o prazo de entrega de candidaturas a 16 de maio.

Nas últimas diretas do PSD, realizadas a 27 de novembro do ano passado, votaram 36.476 militantes do PSD, de um universo eleitoral de 46.664 com as quotas em dia.

A abstenção situou-se nos 21,83%, ligeiramente superior à de 2020, quando rondou os 20%, embora tenham votado nesta eleição quase mais 4.000 militantes do que na anterior, em termos absolutos.

Nas últimas diretas, o ainda presidente do PSD, Rui Rio, venceu por 52,43% dos votos, mais 1.746 do que os conseguidos pelo eurodeputado Paulo Rangel, a mais curta vitória de sempre em eleições diretas no PSD, depois de em 2020 Rui Rio ter batido Luís Montenegro por 2.071 votos.

Rui Rio conseguiu o voto de 18.852 militantes e Paulo Rangel de 17.106, tendo sido contabilizados 329 votos brancos (0,9% do total) e 189 nulos (0,5%).