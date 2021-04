"A coesão territorial não deve, nem pode, ser um exclusivo da Política de Coesão"

Vasco Cordeiro participou, esta quarta-feira, na qualidade de Primeiro Vice-Presidente do Comité das Regiões, na conferência “Territorial Cohesion Trends and Policies – The Role of EU Cohesion Policies”, uma iniciativa do dinamia’cet - ISCTE (Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território), na qual abordou o papel do Comité das Regiões no apoio à coesão territorial.