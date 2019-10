“A Bênção da Água” é um bailado muito espiritual

Milagres Paz, coreógrafa de “A Bênção da Água” que é apresentado no sábado no Teatro Micaelense, explica como surgiu o bailado “ romântico, com um certo impressionismo branco”

O Ballet Teatro Paz apresenta, no sábado, “A Bênção da Água” no Teatro Micaelense, com coreografia de Milagres Paz. Qual a inspiração para este bailado?



A primeira coisa foi o Requiem de Mozart. Quando eu oiço música, automaticamente vejo imagens e, não sei porquê, associei logo o Requiem de Mozart à água. E, como somos feitos de água, e a água é tão importante, eu achei bonito fazer um trabalho com água real em palco. Depois, comecei a pensar sobre o que me interessava fazer sobre a água, e era tudo romântico, com um certo impressionismo branco, porque sempre associei a água ao branco. Lembrei-me de vários temas que fui trabalhando. Um tema muito específico é o limpar os outros, não pela questão da higiene, mas pelo cuidado e pelo toque da ternura. (...)







