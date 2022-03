A Alcatifa ligada no "Triofásico"

Irreverentes e festivaleiros, os Trio Alcatifa combinam na perfeição o tradicional da música árabe com o modernismo da música de dança e eletrónica. Constituídos por Dr. Alban no trompete , Dr. Bombazine no saxofone alto e Dr. Rashid no teclado, estrearam-se nos registos discográficos com o seu “Triofásico”.

É um álbum maioritariamente eclético. É um álbum maioritariamente instrumental. E é um álbum maioritariamente dançável.

A sonoridade arabesca de Triofásico é fornecida pelas escalas e melodias interpretadas, assim como pelo rol de instrumentos utilizados, como por exemplo o alaúde, interpretado por Marc Planells, ou o gimbri, um instrumento tradicional do Norte de África, interpretação por Ululo, que tem um papel semelhante ao baixo, mas com uma textura e sonoridade completamente inconfundível.



Além de Planells e Ululo, o disco conta ainda com Senhora do Ó, na voz, Mateja Dolsak, no saxofone, Drezaro nas turntables, e Gulami Yesildal no sax, como músicos convidados, espalhados pelos 12 temas de “Triofásico”.



Não há muita letra no disco, mas a que há está bem conseguida, como por exemplo no single "Água da Fonte", que tem um vídeo a condizer. Temas como "Bazar do Kalifa" e "Malagueta", apesar da eletrónica conseguem ser mais orgânicos, por outro lado, "The Wind is Blowing" é mais eletro. Mas, no geral, diria que os temas estão num registo arabic psicadelic folk.

Mais do que ouvir, confesso que esta é uma daquelas bandas que me dariam imenso prazer ver ao vivo. Têm todo o perfil para um... sei lá... Tremor?! Mas isso sou só eu a atirar para ver se pega.