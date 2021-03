9º Torneio karaté da Povoação

O torneio teve lugar no Gimnodesportivo da Povoação e contou com a presença dos cinco clubes filiados na Associação de Karaté dos Açores, nomeadamente Centro karaté da Lagoa, Clube karaté Shotokan da Relva, Clube karaté Shotokan de Rabo de Peixe, Academia karaté de Vila Franca do Campo e o clube organizador, Clube karaté Shotokan da Povoação.





O torneio decorreu apenas na vertente Kata e, segundo nota, “apesar da situação pandémica, o torneio teve uma boa participação”, tendo a organização levado a cabo todas “as medidas necessárias para o correto e seguro desenvolvimento da prova”.





A prova não teve público nas bancadas, mas foi transmitida através da plataforma Zoom.





Resultados do Torneio

Benjamins femininos

1º lugar- Leonor Cerqueira ( CKSR)





Benjamins masculino

1º lugar- Vicente Furtado ( CKSP)





Infantis femininos B

1º lugar- Júlia Silva (CKSR)

2º lugar- Juliana Mendonça (CKSP)

3º lugar- Matilde e Núria Pacheco (CKSP)





Infantis masculino B

1º lugar- Salvador Dias (CKSP)

2º lugar- João Pacheco (AKVFC)

3º lugar- Miguel Couto (CKSP)

3º lugar- Alexandre Vidinha (AKVFC)

Iniciados masculino B

1º lugar- Rafael Matos (CKL)

2º lugar- Lucas Peixoto ( CKSP)





Iniciados feminino A

1º lugar- Carolina Meireles ( CKSR)

2º lugar- Carlota Lopes ( CKSR)

3º lugar- Laura Pacheco ( CKSP)





Iniciados masculino A

1º lugar- Francisco Sousa (CKSR)

2º lugar- Filipe Pereira (CKSRP)

3º lugar- Gonçalo Sousa ( CKSR)

3º lugar- Simão Rego ( CKSR)





Infantis feminino A

1º lugar- Vitória Joaquim ( CKL)

2º lugar- Laura Anacleto ( CKSR)

3º lugar- Júlia Medeiros ( CKSP)

3º lugar- Maria Lono ( CKSR)





Infantis masculino A

1º lugar- Gonçalo Nápoles ( CKL)

2º lugar- António Cleto ( CKSRP)

3º lugar- Alexandre Castro ( CKSR)

3º lugar- Diogo Veloso (CKSR)





Juvenis feminino B

1º lugar- Núria Teixeira ( CKSR)





Juvenis masculinos B

1º lugar- Isac Cabral ( CKSP)

2º lugar- Martim Arruda (CKSP)





Juvenis feminino A

1ºlugar- Leonor Alemão





Juvenis masculino A

1º lugar- Ricardo Pereira ( CKSRP)

2º lugar- Henrique Pereira ( CKSRP)

3º lugar- Martim Medeiros (CKSR)



3ª lugar- Artur Coutinho ( CKSR)





Cadetes femininos

1º lugar- Sara Caetano





Cadetes masculinos

1ºlugar- Nuno Mendonça

2º lugar- Bernardo Amaral

3º lugar- Abel costa





Juniores/seniores femininos

1º lugar- Sofia Figueira ( CKSP)

2º lugar- Ana Amaro ( CKSP)

3ª lugar- Inês Couto ( CKSRP)

3º lugar- Maria Sousa ( CKL)





Juniores/ seniores masculino

1º lugar- Simão Rodrigues

2º lugar- Francisco Oliveira ( CKSP)

3º lugar- Alex Paiva ( CKSP)

3º lugar- Tiago Matos