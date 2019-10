A Escola Francisco Carreiro da Costa, localizada na Praça de Nossa Senhora da Graça, na Lagoa, acolhe sábado, dia 26 de outubro, pelas 18h30, o 7º Festival de Sopas da Lagoa, numa organização do Centro Sociocultural de São Pedro, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

A semelhança dos anos anteriores, a iniciativa tem como objetivo angariar fundos para aquela instituição de cariz social, por forma a dar "continuidade à sua missão de auxiliar e prestar apoio aos mais desfavorecidos, através de missões que contam com a colaboração de algumas instituições e munícipes lagoenses", diz nota de imprensa.



Os interessados poderão saborear cerca de 30 sopas neste festival, contribuindo com o simbólico preço de 5 euros por pessoa, nesta causa que é solidária.



O Centro Sociocultural de São Pedro é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, de natureza associativa, com sede na freguesia de Nossa Senhora do Rosário. É constituído por cinco valências, nomeadamente um Centro de Atividades de Ocupação de Tempos Livres; um Centro de Formação Sócio – Familiar; um Centro de Apoio Domiciliário; um Centro de Dia / Convívio para idosos e um Centro de Acompanhamento e Apoio Psicossocial.