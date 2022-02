75% da população francesa já foi vacinada com a primeira dose

Olivier Véran, ministro da Saúde, visitou hoje um hospital no sul do país, uma das regiões mais afetadas pela quarta vaga e referiu que os serviços hospitalares estão numa situação de alerta "como antes de um tsunami", com as autoridades a anteciparem uma corrida de novos infetados.

Já o porta-voz do Governo, Gabriel Attal, disse hoje que o objetivo do Governo para tentar travar esta quarta vaga é ter pelo menos 50 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose até ao fim de agosto.

Foram detetadas nas últimas 24 horas 25.077 novos casos de covid-19 e morreram 60 pessoas devido ao vírus.

Há agora 8.368 pessoas hospitalizadas nos hospitais franceses devido à covid-19 e 1.458 dessas pessoas estão internadas nos cuidados intensivos. Foram admitidas 862 pessoas nos hospitais franceses desde quinta-feira.

