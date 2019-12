40 anos do Sismo de 1980 com emissão especial na RTP Açores e Antena 1

Entre os diversos programas, a RTP Açores conta com uma entrevista exclusiva a Ramalho Eanes, Presidente da República aquando do sismo, que irá recordar o que viu, o que sentiu, o processo de ajuda imediata e a reconstrução. A entrevista irá passar depois do Telejornal, que será feito a partir de Angra do Heroísmo e terá a duração de uma hora.



Segundo o comunicado, pelas 11h00, a RTP/A e Antena 1 transmitem a missa, em homenagem às vítimas do sismo, celebrada pelo Bispo de Angra.

Destaque também para o “Especial Informação”, às 15h30, na RTP/A, um programa de duas horas, com diversos convidados ligados ao sismo de 1980 que atingiu, sobretudo, as ilhas da Terceira, Graciosa e S. Jorge. À noite, a RTP Açores estreia ainda o documentário intitulado “Sismo de 80, a Superação de um Povo”.

A Antena 1 assinala ainda o sismo de 1980 com uma reportagem e uma emissão especial, a partir das 15h42, hora do sismo, intitulada “Olhares sobre o Sismo de 80”, uma reflexão diversificada sobre as consequências do sismo 40 anos depois.