3ª edição do 'Pares' atribui nove bolsas de micro-financiamento

Segundo nota, no total, serão distribuídos 5000 euros com a atribuição de bolsas de micro-financiamento a nove artistas, com um valor mínimo de 300 euros e máximo de 750 euros por candidatura.



As atividades serão concretizadas até 31 de janeiro de 2022, e está prevista uma apresentação dos projetos finais de todos os candidatos selecionados.



Refira-se que o 'Pares', é um programa de apoio à criação que acontece todos anos, aberto a candidaturas em todas as áreas de expressão artística contemporânea, artes visuais, artes performativas, música, literatura e cinema, desde que envolvam atividades nos âmbitos da criação artística, apresentação e circulação de artistas e projetos, dentro ou fora da região.