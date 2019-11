39080 doses individuais de haxixe apreendidas na Aerogare Civil das Lajes

De acordo com comunicado, os detidos, têm idades entres os 20 e os 37 anos, entre os quais dois são empresários. Para além dos 39080 doses individuais de haxixe que foram apreendias, a PSP apreendeu, ainda, duas viaturas, uma delas de alta cilindrada, elevados valores monetários e outros objetos relacionados com o ilícito.

As detenções e apreensões ocorreram, na segunda-feira, no âmbito de diligências de investigação e de uma operação policial desencadeada na Aerogare Civil das Lajes, em estreita colaboração com os elementos da Esquadra de Segurança Aeroportuária das Lajes e a Autoridade Tributária - Delegação Aduaneira de Angra do heroísmo, sitos na Aerogare Civil das Lajes.

Os detidos serão presentes à Autoridade Judiciária competente no Tribunal Judicial da Praia da Vitória.

"A operação policial concretizada pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Angra do Heroísmo e os elementos da Força Destacada do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia sediados na ilha Terceira, permitiu desferir um golpe cirúrgico no combate estratégico e primordial no que concerne ao tráfico de estupefacientes na região autónoma dos Açores, permitindo, desta forma, retirar do mercado uma grande quantidade de estupefaciente, aumentando o sentimento de segurança da população", refere o comunicado.