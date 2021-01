36 novos casos em 3 ilhas dos Açores

SÃO MIGUEL – 26 NOVOS CASOS

- 25 em contexto de transmissão comunitária;

- 1 não residente com teste positivo ao sexto dia.

TERCEIRA – 5 NOVOS CASOS POSITIVOS

- 5 em contexto de transmissão comunitária.

FAIAL – 5 NOVOS CASOS POSITIVOS

- 5 relacionados com uma nova cadeia de transmissão.

- No decurso da reavaliação dos casos relacionados com a empresa Portos dos Açores, na sequência da testagem da responsabilidade da mesma, reporta-se que dos 86 casos testados, por meio de metodologia RT-PCR, no âmbito do Serviço Regional de Saúde, 27 resultados foram negativos e 59 ainda aguardam resultado.

RECUPERAÇÕES – 59

- 59 em S. Miguel - 40 na Ribeira Grande, 10 em Ponta Delgada, seis em Vila Franca do Campo, duas na Lagoa e uma na Povoação.

SITUAÇÃO ATUAL NA REGIÃO:

INTERNAMENTOS – 25

- 24 em S. Miguel - Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (oito em UCI)

- 1 na Terceira (em UCI) - Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

CADEIAS DE TRANSMISSÃO ATIVAS- 2

- 1 no Pico;

- 1 no Faial

Extintas – 195

- Um caso positivo reportado ontem, com histórico de viagem ao exterior da Região, e análise positiva ao sexto dia, apresentou documentação comprovativa de anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativo na Região.

- Existem atualmente 564 casos positivos ativos na Região, sendo 522 em São Miguel, 32 na Terceira, dois no Pico, seis no Faial, um nas Flores e um no Corvo.

- Foram detetados até hoje 3.402 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se 23 óbitos e 2.715 recuperações.

As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.

É reiterada a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, mas ligar para a Linha de Saúde Açores – 808 24 60 24.