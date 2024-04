25 de Abril assinalado na Ribeira Grande com documentário e exposições

A Câmara Municipal da Ribeira Grande assinala amanhã os 50 anos do 25 de Abril com um programa de celebrações que abrange várias áreas do conhecimento e das artes, em parceria com as escolas do concelho, valorizando a importância de uma educação livre que nasce da Revolução dos Cravos.

Este programa inclui exposições de rua produzidas pela Escola Secundária e pela Escola Básica e Integrada da Ribeira Grande que enaltecem o papel das mulheres daquela época. Estas exposições podem ser visitadas no Largo 5 de Outubro e junto ao Teatro Ribeiragrandense.

Hoje, pelas 14h00, é inaugurado um mural alusivo às comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril na Estação Rodoviária da Ribeira Grande, pintado por alunos do ensino secundário.



Pelas 20h00, no Teatro Ribeiragrandense, é apresentado o espetáculo de teatro e música “A Rubra Flor da Fajã”, que conta com a participação especial do grupo de alunos “Dos Vampiros à Gaivota”, do 6º C, da Escola Básica e Integrada da Ribeira Grande.

Amanhã, o dia começa com a Corrida da Liberdade, organizada pelo Município, em colaboração com a Associação de Atletismo da Ilha de São Miguel.

Pelas 14h00, será apresentado o vídeo documentário “Testemunhos do 25 de Abril”, produzido pela autarquia e que retrata um conjunto de histórias recolhidas nas 14 freguesias do concelho. O vídeo documentário será exibido no Largo Hintze Ribeiro.