"Queijo açoriano divulgado no mercado canadiano", é o título do destaque fotográfico do Açoriano Oriental.

Médico defende medidas para reduzir consumo de tabaco.

Sporting Ideal deixa fugir dois pontos frente ao Marinhense.

Rabo de Peixe bate recordes, São Roque e Operário sobrevivem.

Guilherme já é o melhor marcador do Santa Clara na I Liga de futebol.