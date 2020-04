185 anos ao serviço dos açorianos

Com este gesto, estamos a agradecer a todos os leitores a preferência pelo Açoriano Oriental, apelando a que nunca deixem de confiar no mais antigo jornal português.



Hoje comemoramos 185 anos e vamos continuar a celebramos muitos mais aniversários. Acompanhe o nosso percurso e mantenha-se informado com rigor, assinando o Açoriano Oriental.



Ao ser assinante do jornal pode o ver todos os dias a partir das 00h00 tanto no seu ‘browser’ como pelas nossas aplicações para iOS e Android. Ao assinar está a ajudar a conseguirmos informar mais e melhor.



Obrigado a todos pelo vosso apoio.





Descarregue aqui a edição de 18 de abril de 2020.