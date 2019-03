15 doentes renais morrem por falta de diálise devido a 'apagão'

As mais lidas

Trata-se do pior 'apagão' na Venezuela e que o Presidente, Nicolás Maduro, atribui a uma "guerra elétrica" conduzida pelos Estados Unidos e pelo autoproclamando Presidente interino Juan Guaidó.

Quatro das 15 mortes ocorreram no Hospital Miguel Pérez Carreño, em Caracas, indicou o diretor da Codevida, Francisco Valencia, sublinhando que "a situação das pessoas com insuficiência renal é muito crítica", uma vez que a quase totalidade das unidades de diálise está parada devido à falta de eletricidade que afeta o país desde quinta-feira.

Quinze doentes renais morreram na Venezuela por falta de diálise, numa altura em que o país está paralisado devido a um 'apagão', indicou uma organização defensora do direito à saúde e à vida.

