12 novos casos na Região e duas novas cadeias de transmissão na Terceira

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, no âmbito do rastreio realizado a quem chega à Região, foi detetado um caso positivo na ilha de São Miguel, correspondente a uma mulher de 25 anos, não residente na Região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que foi diagnosticado através de teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado à chegada.

No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foi diagnosticado um indivíduo do sexo feminino, de 27 anos.

No que diz respeito à cadeia de transmissão em investigação epidemiológica centrada na Ribeira Grande, foram diagnosticados um indivíduo do sexo feminino de 19 anos, e um indivíduo do sexo masculino, de 48 anos.

Já no seguimento do surgimento de sintomas, foram diagnosticados, na ilha de São Miguel, dois indivíduos do sexo feminino, de 25 e 34 anos, e um indivíduo do sexo masculino de 51 anos, estando os casos em investigação epidemiológica.

Duas novas cadeias de transmissão na Terceira



No concelho da Praia da Vitoria, na ilha Terceira, foram detetadas duas novas cadeias de transmissão, com origem em indivíduos provenientes do exterior.

Assim, no âmbito da primeira cadeia, foi diagnosticado um indivíduo do sexo masculino de 37 anos. No âmbito da segunda cadeia, foram detetados três casos positivos, correspondentes a indivíduos do sexo feminino, com idades entre 52 e 86 anos.

Ainda na ilha Terceira, e no contexto da cadeia de transmissão associada a um restaurante na freguesia de São Mateus, foi diagnosticado um indivíduo do sexo masculino de 21 anos.

A Autoridade de Saúde Regional, explica, em nota, que foi estabelecida ligação epidemiológica entre a cadeia de transmissão associada a um estabelecimento de ensino superior ontem reportada na ilha de São Miguel e a referente a um estabelecimento de diversão situado em Ponta Delgada, levando à reconfiguração das cadeias.

Deste forma, a Região conta 12 cadeias de transmissão ativas, sendo cinco na ilha de São Miguel, quatro na ilha Terceira, duas partilhadas entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.

9 recuperação nas últimas 24 horas



Foram registadas nove recuperações, sendo oito na ilha de São Miguel, correspondentes a dois indivíduos do sexo feminino, de 40 e 45 anos, e seis indivíduos do sexo masculino, entre 18 e 80 anos, e uma na ilha de São Jorge, de um indivíduo do sexo masculino, de 29 anos.



Até ao momento, foram detetados na Região 641 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se atualmente 351 casos recuperados e 197 casos positivos ativos, dos quais 164 na ilha de São Miguel, 22 na ilha Terceira, sete na ilha de São Jorge, um na ilha do Pico, dois na ilha do Faial e um na ilha de Santa Maria.

Neste momento, 2059 pessoas encontram-se em vigilância ativa nos Açores.

Dois novos internamentos



No que diz respeito a internamentos e em relação ao dia de ontem, o número aumentou de 8 para 10. Assim, o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada conta com 7 internamentos e, o Hospital de Santo Espírito na ilha Terceira tem três internamentos.