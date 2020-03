12 casos positivos 13 casos suspeitos e 1926 pessoas em vigilância ativa

No que diz respeito aos hóspedes e colaboradores que se encontravam no Hotel Vip em confinamento, o diretor regional da Saúde, adiantou que os resultados realizados deram todos negativos.

À data de ontem existiam 20 casos suspeitos na Região. Destes, 18 tiveram resultado negativo, 16 de São Miguel, um da Terceira e um do Pico.

Um deles confirmou-se como o 12º caso positivo dos Açores, na ilha de São Miguel. Um outro caso, igualmente de São Miguel, aguarda ainda colheita.

Nas últimas 24 horas surgiram 14 casos suspeitos, dos quais dois, da ilha Terceira, se revelaram negativos. Um deles aguarda resultados e 11 aguardam colheita.

Neste momento existem 13 casos suspeitos nos Açores.

A Autoridade de Saúde Regional está a promover a esta data 1.926 vigilâncias ativas, sendo que já houve 10 pessoas a cessar o seu período de quarentena de 14 dias.

Destas pessoas, 740 foram triadas pela Linha Saúde Açores e 1.186 sinalizações resultam do trabalho de campo que as Delegações de Saúde têm vindo a fazer. Três da ilha do Corvo, 22 da ilha do Faial, 61 das Flores, 53 da Graciosa, 19 do Pico, 166 da ilha de São Jorge, 717 da ilha de São Miguel, 31 da ilha de Santa Maria e 114 da ilha Terceira.

Existem neste momento 12 casos positivos nos Açores, sete dos quais são provenientes da ilha de São Jorge, de um grupo restrito de pessoas que viajou em conjunto para um país estrangeiro.

Todos os casos estão clinicamente estáveis, quatro estão internados em unidades hospitalares, três na Terceira e um na Horta. Os restantes oito encontram-se em hospitalização domiciliária.

Neste momento não há transmissão local de Coronavírus, todos os casos positivos provêm de pessoas que estiveram em contacto com pessoas infetadas, no exterior da Região.