"100 anos de Aviação nos Açores"

A obra, editada no âmbito das celebrações do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Norte, é o culminar do projeto “Asas sobre o Atlântico”, da responsabilidade de Carlos Guilherme Riley, autor e coordenador.





A mesma reúne um vasto e significativo conjunto de textos e de material iconográfico sobre a história da aviação no arquipélago e de vários aspetos com ela relacionados e constitui um relevante contributo para o estudo da História dos Açores, quer no que respeita à evolução dos transportes aéreos, quer até no que se relaciona com a história das mentalidades.

Esta obra oferece uma visão de conjunto de cem anos de aviação nos Açores, com destaque para as ilhas do Faial, Santa Maria, São Miguel e Terceira, onde se deram passos essenciais para o seu desenvolvimento.