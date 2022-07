Zelesnky garante ajuda à UE para “resistir à pressão energética” de Moscovo

"Vamos aumentar as nossas exportações de eletricidade para os consumidores da União Europeia", explicou o chefe de Estado ucraniano no seu discurso noturno de vídeo diário.

As declarações surgem um dia depois do acordo dos países membros da UE para reduzir o consumo de gás de forma coordenada e, desta forma, ajudar a Alemanha, após uma queda drástica nas entregas russas.

Kiev e os europeus acusam Moscovo de usar o gás como uma arma económica e política.

“Apesar da guerra, garantimos a integração em tempo recorde das redes ucranianas no sistema europeu”, sublinhou o Presidente ucraniano.

"As nossas exportações permitem-nos não apenas aumentar os nossos ganhos em moeda estrangeira, mas também ajudar os nossos parceiros a resistir à pressão energética russa. Gradualmente, faremos da Ucrânia um país que garante a segurança energética da Europa", acrescentou.

O objetivo é que, entre 01 de agosto deste ano e 31 de março de 2023, os Estados-membros reduzam em 15% os seus consumos de gás natural (face à média histórica nesse período, considerando os anos de 2017 a 2021), de forma a aumentar o nível de armazenamento europeu e criar uma almofada de segurança para situações de emergência, segundo fixaram os ministros dos 27 Estados-membros no final de um Conselho extraordinário de Energia.

A proposta teve a oposição inicial de países como Portugal, Espanha, Grécia e Polónia, nomeadamente pela falta de interconexão energética com o resto da Europa, mas foram depois introduzidas derrogações para ter em conta especificidades como elevada dependência da produção de eletricidade a partir do gás, falta de sincronização com a rede elétrica europeia ou ainda falta de interconexão direta no gás.

As tensões geopolíticas devido à guerra na Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu, já que a UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros. Em Portugal, em 2021, o gás russo representou menos de 10% do total importado.

A UE receia que a Rússia interrompa o fornecimento de gás à Europa no outono e inverno e, precisamente na véspera deste Conselho de Energia, o grupo russo Gazprom anunciou que vai reduzir drasticamente, a partir de quarta-feira, o fornecimento de gás russo à Europa através do gasoduto Nord Stream, justificando a redução com a manutenção de uma turbina, um argumento considerado pouco credível por muitos Estados-membros, incluindo a Alemanha.

Volodymyr Zelensky também analisou a destruição parcial da ponte Antonivski, na região de Kherson, no sul, ocupada pelos russos e que o Exército de Kiev está a tentar reconquistar com contraofensivas.

"Todas as pontes serão obviamente reconstruídas, mas por nós", sublinhou, adiantando que o ataque a esta ponte estratégica para o abastecimento do Exército russo visou "quebrar os projetos do inimigo”.