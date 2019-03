XII Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória decorrem no fim de semana

A Praia da Vitória, na ilha Terceira, recebe no próximo fim-de-semana, as XII Jornadas Agrícolas, que irão decorrer na Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva, subordinadas ao tema: “Necessidades de Mercado/Tendências de Consumo”, juntando todos os parceiros da agropecuária na ilha.

O evento foi apresentado, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, ocasião em que Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, destacou a importância das jornadas, não só pelos temas a debater, mas também “pelos enormes desafios com que o setor agrícola se depara, neste momento na ilha Terceira”, manifestando convicção que “os produtores encontrem respostas efetivas sobre qual o futuro do setor na ilha e na Região”.





Citado em nota da autarquia, Tibério Dinis espera que no decorrer das jornadas se possam “consensualizar estratégias para enfrentar os desafios do futuro, pois importa que os produtores encontrem uma resposta efetiva sobre qual é o futuro do setor na ilha e na Região”.





Ladeado pelos parceiros da organização destas Jornadas (a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, a Associação Agrícola da Ilha Terceira, a Associação de Jovens Agricultores Terceirenses e a Cooperativa BioAzórica), Tibério Dinis manifestou-se ainda “contra a redução da produção” (proposta em discussão, nomeadamente na fileira do leite, por via dos constrangimentos à produção impostos por algumas indústrias), defendendo que “o mercado que existe e que está ocupado por outros obriga-nos a ser mais fortes para conseguir uma integração nos nichos de mercado que nos podem trazer mais-valias, por via da valorização dos nossos produtos”.





Por outro lado, o autarca elogiou a escolha do tema, uma vez que, “sendo inevitável a devida correspondência da produção às tendências do consumo, é também fundamental debater o assunto, pois a comercialização não passa pelos produtores, mas pela indústria”.





Por seu turno, Valter Braga, diretor regional do Desenvolvimento Rural, congratulou-se “pela continuação da organização das jornadas” afirmando que as mesmas “representam um momento de reflexão muito importante para o setor, pois todos os setores da agricultura estão confrontados com vários desafios e importa que haja partilhas, aprendizagens e trocas de experiências que nos levem a acrescentar valor aos nossos produtos, vendo, ao mesmo tempo, o que é que os mercados querem”.





Já José António Azevedo, presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira, sublinhou que as Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória são “o evento com maior longevidade na Região, no qual se debate a agricultura”, registando que as mesmas são viradas essencialmente para o setor agropecuário, mas que “são abertas ao público em geral e à classe política, para que todos possam falar com conhecimento da realidade do setor”.





No que diz respeito ao programa das XII Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, terão início na sexta-feira, dia 22 de março, pelas 19h00, com as intervenções de Hélio Rocha (presidente da Junta de Freguesia), Anselmo Pires (presidente da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses), Tibério Dinis (presidente da Câmara Municipal da Praia) e João Ponte (secretário regional da Agricultura e Florestas).





Pelas 19h30 tem lugar a análise da primeira temática: “Medidas de Incentivos à Compra de Terras Agrícolas), por António Baião. Às 20h00, Pedro Corvelo, fala da temática “Abordagem ao Regime de Arrendamento Rural nos Açores” e, pelas 20h30, José Viana vai falar sobre “Melhoramento de Pastagens”.





Já no sábado, dia 23 de março, pelas 19h30, a nutricionista Tânia Rocha vai abordar o tema “Nutrição numa perspetiva açoriana”; pelas 19h50, Pedro Pimentel faz uma intervenção intitulada “Sou aquilo que como: um consumidor que se alimenta de perceções”; às 20h10, Mónica Cymbron aborda “Os Açores hoje no mercado BIO”. Pelas 20h30 é a vez de Nuno Martins falar sobre “Desenvolvimento económico e cadeia de valor” e, pelas 20h50, Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores intervém sobre “O Setor Agrícola nos Açores”, seguindo-se um espaço de debate.





Por fim, no domingo, dia 24 de março, pelas 19h30, Ana Branco, do Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha do Faial, vai analisar “A Produção de carne em modo Biológico”, seguindo-se a intervenção de Jorge Pereira, presidente da Cooperativa VerdAtlântico, da ilha do Pico, sobre “Os Desafios do setor da Carne”. Pelas 20h30, abre-se espaço ao debate entre todos os intervenientes, estando prevista para as 21h00 a sessão de encerramento onde intervirão Mónica Rocha (presidente da BioAzórica), José António Azevedo (presidente da Associação Agrícola dos Açores), Tibério Dinis (presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória) e José Élio Ventura (diretor regional da Agricultura).