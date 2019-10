Walk&Talk leva 'Sueno Latino' de Maya Saravia e Horácio Frutuoso à Art Toronto 2019

A 20ª edição da feira internacional de arte moderna e contemporânea, que se realiza de 25 a 27 de outubro na capital cultural do Canadá, coloca em destaque a atividade artística portuguesa, refere nota de imprensa.



'Sueno Latino' é o título da instalação colaborativa de Maya Saravia e Horácio Frutuoso, comissariada pelo Walk&Talk para ser apresentada no âmbito da secção especial “Focus: Portugal” da Art Toronto. A proposta reúne trabalhos recentes e cruza pesquisas sobre limites da linguagem, movimento, circulação e memória, temas que são transversais à investigação dos dois artistas. Saravia e Frutuoso participaram no programa de residências artísticas e apresentaram projetos expositivos no festival entre 2016 e 2018.



'Sueno Latino' vai ocupar um dos stands da feira e recriar o ambiente de um bar, ação que Maya Saravia prossegue das exposições El Olvido, São Miguel, 2018, e Las Golondrinas, Lisboa, 2018, e que em Toronto será expandida com a espacialização da palavra escrita por Horácio Frutuoso.







Em 'Sueno Latino' os visitantes são convidados a conhecer os artistas e o festival, a conversar sobre a instalação, os trabalhos expostos e as questões que estes convocam, ou até a habitar a pista onde se ouve e dança Reggaeton.





A participação do Walk&Talk na Art Toronto é coordenada por Jesse James, co-diretor artístico do festival junto com Sofia Carolina Botelho, e tem como principais propósitos apoiar o reconhecimento internacional dos artistas participantes, do projeto e, paralelamente, promover os Açores no circuito artístico estimulando a visita a São Miguel durante a 10ª edição do festival, com data já agendada para 9 a 19 de julho de 2020.