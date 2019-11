VI Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia de Outono

A inauguração oficial do evento está marcada para o dia 29 de novembro, pelas 16h00, com o início do concurso de vitelas e novilhas marcado para começar às 18h00.



No di seguindo vai começar o concurso das vacas leiteiras, às 19h00, sendo este o ponto alto do concurso, com a escolha da grande vaca campeã a decorrer já durante a noite.

Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, considera que este é o melhor concurso nacional da raça Holstein Frísia “com uma larga distância dos outros concursos relacionados”.



“Nós temos produtos com um grande potencial no trabalho da evolução genética. Por esse motivo realizamos dois concursos, por ano. É mais uma oportunidade para mostrar o extraordinário património genético nas explorações agrícolas”, assinala Jorge Rita.



O representante do setor agrícola considera que o concurso serve para mostrar o trabalho realizado pelos produtores na apresentação de animais de grande qualidade.



“Nós temos a expectativa que o concurso corra de feição e aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores. Voltamos a contar com o privilégio de contar com os melhores juízes do Mundo, porque sabem que este é um concurso de enorme qualidade”, avança.



Jorge Rita aproveitou para convidar todas as pessoas a visitarem o Parque de Exposições de São Miguel, no recinto de Santana. “Convidamos todas as pessoas a visitar este evento. Podem tocar nos animais, conviver com os criadores e observar como os animais são bem tratados. Existe uma envolvência extraordinária para que as pessoas se associem a este evento”, destacou.