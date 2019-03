Veteranos da AJAA sagram-se campeões nacionais

Os judocas António Pacheco e Marco Ávila, ambos do Judo Clube de Ponta Delgada, sagrarem-se campeões nacionais, no escalão etário M5, no Campeonato Nacional de Veteranos.

Os judocas António Pacheco e Marco Ávila, ambos do Judo Clube de Ponta Delgada, estiveram em destaque, no fim de semana passado, ao sagrarem-se campeões nacionais, no escalão etário M5 (45 a 49 anos), nas categoria de -90Kg e +90Kg, respetivamente.



O Campeonato Nacional de Veteranos, levado a cabo pela Federação Portuguesa de Judo, decorreu no Pavilhão Multiusos de Odivelas.