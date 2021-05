Verdegolf é campeã regional de Clubes Mid-Amateur

O título foi alcançado no decorrer do Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateurs, prova na qual a formação micaelense foi constituída por Paulo Santos, Mário Fortuna, Roberto Rico, Onofre Soares e João Lima.



No primeiro dia, na prova de Singles, a Verdegolf terminou no nono lugar – em igualdade pontual com o oitavo, a formação do Estoril – com 247 pancadas. Individualmente, João Lima fez +9 que o PAR do campo (81 pancadas), seguido por Paulo Santos com 82 (+10), Roberto Rico com 84 (+12) e Mário Fortuna com 97 (+25).



No segundo e último dia da prova organizada pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), disputado em Foursomes, a Verdegolf alcançou o sexto melhor registo, com 168 pontos, o que se traduziu no quinto lugar final entre as 17 formações participantes, com 415 pontos.



O Clube de Golfe da Ilha Terceira finalizou o Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateurs na 15.ª e antepenúltima posição com 451 pontos. Em Stroke Play, no primeiro dia, a formação terceirense fechou com 279 pancadas, no 17.º e último lugar.



Jorge Barcelos, com 92 pancadas (+20) foi o melhor registo individual do conjunto que ainda contou com as participações de Délio Soares, Hildeberto Rocha e José Silva. No segundo e último dia a equipa alcançou 172 pontos em Foursome, o que correspondeu ao 10.º lugar.



A equipa Oporto sagrou-se campeã nacional com um total de 375 pontos, relegando para o segundo lugar o conjunto de Lisboa, que assim falhou a revalidação do título alcançado em 2019.



O ano passado, devido à pandemia de Covid-19, a FPG não levou a cabo o Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur e, este ano, conforme decisão da European Golf Association, o escalão de Mid-Amateur passou a ser jogado por atletas mais jovens, que completem 25 anos até ao final do ano.

Este campeonato nacional marcou ainda o arranque da época das competições deste escalão no país.