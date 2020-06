Vasco Cordeiro prossegue ronda de contactos com deslocação a São Jorge

Na manhã desta segunda-feira, Vasco Cordeiro visitou as obras de beneficiação do Centro de Saúde de Velas, tendo reunido depois com o presidente da Câmara Municipal das Velas, Luís Silveira.



Segundo nota do executivo, após este encontro, o presidente do Governo adiantou aos jornalistas que as reuniões que tem realizado com os presidentes de câmara das várias ilhas têm permitido, sobretudo, analisar o futuro após este primeiro período da pandemia, ao nível das ações e dos objetivos estratégicos, “numa aliança virtuosa de esforços entre o Poder Regional e o Poder Local que se torna necessário desenvolver”.



“Esta foi uma reunião importante, porque permitiu uma troca de impressões, quer quanto à forma como, no município de Velas, se encarou este período de pandemia, que constitui um momento desafiante para a ilha, mas que serviu também para salientar a confiança dos Jorgenses quanto ao novo período que se está a iniciar”, referiu Vasco Cordeiro, citado na nota.



Por outro lado, o presidente do Governo afirmou que, no que diz respeito à exportação de Queijo de São Jorge, após o período de perturbação das exportações, uma vez que os mercados se fecharam no período mais intenso da pandemia, regista-se agora um progressivo retomar de novas encomendas.



Questionado sobre o investimento de beneficiação e reabilitação do Centro de Saúde das Velas, Vasco Cordeiro assegurou que não está satisfeito com o andamento desta obra, tendo em conta a sua importância para a população da ilha de São Jorge.



“Julgo que há indefinições que não devem, nem podem existir e, portanto, essa é uma matéria que necessita de ser aprofundada, desde logo, da minha parte, no sentido de corrigir um conjunto de procedimentos que, neste momento, não estão à altura da importância que esta obra tem para São Jorge”, afirmou o pesidente do Governo.



Durante a tarde de hoje, Vasco Cordeiro visita as obras de melhoramento do Porto do Topo, reunindo depois com o Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Décio Pereira.