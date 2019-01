Vasco Cordeiro inaugura obras no Porto das Velas durante visita do Governo a São Jorge

O presidente do Governo Regional dos Açores inaugura esta semana as obras no Porto das Velas e preside à assinatura dos contratos de remodelação do Centro de Saúde das Velas, durante uma visita à ilha de São Jorge.

O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores determina que o Governo Regional deve visitar cada ilha do arquipélago, pelo menos, uma vez por ano e reunir o Conselho de Governo na ilha visitada.

Assim, de terça a quinta-feira, o executivo açoriano vai realizar a primeira visita estatutária deste ano, à ilha de São Jorge.

Os membros do Governo irão reunir-se com várias entidades da ilha de São Jorge e visitar diversos investimentos em curso na ilha.

À semelhança do que já tem vindo a acontecer, o executivo irá também receber a população que pretenda colocar diretamente questões aos membros do Governo, às 17:30 de quarta-feira, na Escola Básica e Secundária da Calheta, “numa iniciativa que visa reforçar a política de proximidade com os açorianos”, de acordo com uma nota do executivo enviada hoje.

O Governo Regional dos Açores chegará à ilha de São Jorge, na terça-feira de manhã, altura em que o líder do executivo, Vasco Cordeiro, irá presidir à cerimónia de inauguração das obras de prolongamento do molhe-cais e de aumento do terrapleno do Porto das Velas, uma obra que ultrapassa os 23 milhões de euros, visitando, de seguida, as obras de requalificação do Entreposto Frigorífico, um investimento de cerca de um milhão de euros, que se insere na estratégia de valorização do pescado açoriano.

Ainda durante a tarde de terça-feira, o presidente do Governo Regional presidirá à assinatura do contrato da empreitada de remodelação do Centro de Saúde das Velas, um empreendimento orçado em cerca de 1,5 milhões de euros, e irá visitar a Casa de Repouso João Inácio de Sousa, onde será assinado um contrato de cooperação para o reforço das vagas no Lar de Idosos da instituição.

Vasco Cordeiro irá ainda reunir-se com os presidentes das Câmaras Municipais das Velas e da Calheta, terminando o dia com a reunião do executivo regional com o Conselho de Ilha de São Jorge.

Na quarta-feira, segundo dia de visita, o líder socialista estará presente na cerimónia de inauguração da obra de beneficiação do Caminho Rural Longitudinal Norte, que serve 24 explorações, numa extensão total de 6,6 quilómetros, e na assinatura de um protocolo entre a Secretaria Regional da Saúde, a Unidade de Saúde de Ilha e a Escola Profissional de São Jorge, que prevê o alargamento da intervenção das equipas de Saúde Escolar.

Durante a tarde, Vasco Cordeiro visitará o Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, onde será assinado o contrato da empreitada de reabilitação do edifício, passando ainda pelas obras do Centro de Saúde da Calheta.

O segundo dia de visita irá terminar com a reunião do Conselho de Governo, sendo o comunicado da reunião apresentado, no dia seguinte, pelo Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, antes da partida da comitiva governamental.

Do programa da visita constam, também, “a autorização de apoios para a recuperação de habitação degradada nos dois concelhos da ilha, a consignação da empreitada de fornecimento de iluminação pública no troço de estrada regional situado na entrada na Vila das Velas e a assinatura do contrato para a construção e beneficiação do Caminho Agrícola do Pau-Pique, no Perímetro de Ordenamento Agrário da Ribeira Seca/Norte Pequeno”, lê-se ainda na nota enviada pelo executivo.