Vacinação em casa aberta na ilha Terceira

Em São Miguel, a Unidade de Saúde de ilha está à procura de um espaço para permitir a modalidade casa aberta (vacinação a partir do autoagendamento ou sem marcação) para “idosos, maiores de 65 anos”, acrescentou Clélio Meneses.

O governante, que falava aos jornalistas na Madalena, na ilha do Pico, onde o Governo realiza até terça-feira uma visita estatutária, revelou que, no arquipélago, “já receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19 mais de 3.300 pessoas”.

“Estamos a desenvolver trabalho no sentido de chegar ao fim do ano e à época mais crítica com a população mais protegida”, observou.

Na ilha Terceira, disse, “já é possível a modalidade casa aberta para quem tenha tido a segunda dose há mais de seis meses”.

A iniciativa decorre, “até ao fim do mês, no pavilhão de vacinação” e, depois disso, nos centros de saúde da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo.

Na ilha de São Miguel, perante a indisponibilidade do Pavilhão das Portas do Mar, onde decorreu a vacinação durante o verão, tenta encontrar-se um novo espaço “que permita a Casa Aberta para idosos com mais de 65 anos”, acrescentou Clélio Meneses.

Nos Açores, de acordo com o boletim de hoje da Autoridade de Saúde Regional, até sexta-feira foram vacinadas nos Açores 174.532 pessoas com a primeira dose (73,7%) e 197.297 com a vacinação completa (83,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.