Vacina desenvolvida pela Novavax entra na fase final dos ensaios clínicos

O objetivo do estudo é incluir 10 mil participantes com idades entre os 18 e os 84 anos de idade, noticia a agência AFP.

"Devido ao alto nível atual de transmissões de SARS-CoV-2, e dado que provavelmente continuará a ser alto no Reino Unido, estamos otimistas de que o ensaio clínico beneficiará de um recrutamento rápido e apresentará resultados de eficácia a curto prazo”, explicou, através de um comunicado, o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Novavax, Gregory Glenn.

Esta é a 11.ª vacina experimental do mundo a entrar na última fase de testes clínicos e a envolver dezenas de milhares de participantes.

Normalmente, metade dos participantes recebe um placebo [agente neutro] e a outra metade é testada com a vacina.

No ocidente, os projetos em fase mais avançada são os desenvolvidos pela AstraZeneca, parceira da Universidade de Oxford, no Reino Unido, pela Pfizer e pela Moderna.

Também há projetos chineses e russos que já chegaram à fase final de testes.

A Novavax é uma das seis empresas financiadas com centenas de milhões de dólares pelo Governo dos Estados Unidos e a quinta a entrar na última fase de testes.

A empresa de biotecnologia recebeu mais de 1,6 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros) de dinheiro público norte-americano para financiar a produção de 100 milhões de doses.

