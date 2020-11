USISM suspende atividade assistencial e cria novos postos para testes à Covid-19

De acordo com comunicado da USISM, vão permanecer em funcionamento, as salas de tratamento e injetáveis, o Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Ponta Delgada, Cuidados Domiciliários, Cuidados Paliativos, de Reabilitação e Unidades Básicas de Urgência.



Para reforçar a capacidade das colheitas de amostras para testes à Covid-19, foram centros de colheitas “drive thru” na Ribeira Grande, no recinto desportivo (antiga feira do gado da Ribeira Grande) e na Unidade de Saúde de Rabo de Peixe; em Vila Franca do Campo, no Salão Paroquial de São Miguel Arcanjo; e na Lagoa, junto à Escola Primaria Manuel Medeiros Guerreiro, no parque de estacionamento, atrás do Convento dos Frades, na Freguesia de Santa Cruz.



Também no Centro de Saúde de Ponta Delgada foi criado mais um Centro de Colheitas, existindo agora o Centro de Colheitas 1, no parque de estacionamento USISM/HDES, e o Centro de Colheitas 2, no parque de estacionamento dos utentes (em frente do edifício).



Foi ainda reforçada a capacidade de resposta da Linha de Vigilância Epidemiológica, Linha de Vigilância Ativa.

De acordo com a USISM "todas as pessoas consideradas contactos próximos, de alto risco, serão contactadas para efetuar teste", sendo pedida "a colaboração da população para permanecerem em casa e cumprir com todas as medidas de segurança".