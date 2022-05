Unidades de elite da Rússia sofreram grandes perdas, diz Reino Unido

No início do conflito, a Rússia comprometeu mais de 120 grupos táticos de batalhão, cerca de 65% de toda a sua força de combate terrestre, referiram os britânicos.

Mais de um quarto dessas unidades provavelmente tornaram-se ineficazes para o combate, segundo as informações fornecidas pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

As Forças Aerotransportadas VDV constituem um corpo de paraquedistas de elite do exército russo com estatuto de força especial subordinada diretamente ao Comando Supremo das Forças Armadas da Federação Russa.