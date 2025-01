União Sportiva vence torneio da AD Sanjoanense

A equipa feminina do União Sportiva encerrou a pré-temporada com duas vitórias no Torneio da Associação Desportiva (AD) Sanjoanense.



Em São João da Madeira, a equipa de Ricardo Botelho defrontou dois conjuntos que vão militar na I Divisão feminina e somou dois triunfos.



No primeiro encontro disputado no Pavilhão Municipal Paulo Pinto, em São João da Madeira, as “verdes” de Ponta Delgada defrontaram o Sporting e venceram por 74 - 68, conquistando o direito de estar no jogo da final da competição.



No encontro que abriu o evento, a Sanjoanense perdeu com o Coimbrões.



Na final do torneio, a formação açoriana superiorizou-se ao Coimbrões, vencendo a partida por 78 - 49, vitória que valeu a conquista do primeiro lugar.



No encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, a equipa que organizou o torneio levou a melhor sobre o Sporting, vencendo por apertados 83 - 81.